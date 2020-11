Ballando | violentissima lite tra Costantino della Gherardesca e Carolyn Smith | lui «Ignorante» la Smith fuori di sé | Milly Carlucci alza la voce | momenti di grande tensione

Leggi su baritalianews

(Di domenica 1 novembre 2020) Quest’anno per la trasmissione “con le stelle” la vita non è affatto semplice. Lo abbiamo detto più volte, il programma è cominciato a gran fatica con uno slittamento da marzo a settembre e poi, poiché il programma è fatto di tante persone tra concorrenti e ballerini, spesso i tamponi sono risultato positivi e questo risultato, in più occasioni, ha causato lo stop. Ma non è accaduto solo questo all’interno di, infatti, scherzando, ha detto che quest’anno non si stanno facendo mancare proprio nulla, dall’intervento per appendicite di Raimondo Todaro all’infortunio alla caviglia di Elisa Isoardi, alla intossicazione alimentare di altri due concorrenti. Ma...