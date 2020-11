Avengers | Jeremy Renner festeggia Halloween in pieno stile Hawkeye FOTO

Leggi su movieplayer

(Di domenica 1 novembre 2020) Glisaranno anche costretti a casa quest'anno, ma non significa che non possanorein grande: eccoe la sua personalissima zucca. Per quest'anno, non cambiare, stesso, stesso... Beh, non proprio lo stessodi sempre, ma perché rinunciare allonelre? Specialmente se sei un Avenger., ad esempio, ci mostra una zucca intagliata con il volto di. "Felicea tutti! Rimanete al sicuro! Ph: @thepumpkingeek" scrive l'interprete di Clint Barton/Occhio Di Falco nella caption delladi Instagram che raffigura una zucca con un ...