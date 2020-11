Australia, zero nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore (Di domenica 1 novembre 2020) nelle ultime 24 ore non è stato registrano nessun nuovo caso di coronavirus in Australia. Non accadeva da 5 mesi a questa parte, precisamente dal 9 giugno scorso. Ad annunciarlo, via Twitter, un soddisfatto ministro della Salute, Greg Hunt: “Grazie a tutti per il nostro fantastico sistema, agli operatori sanitari e soprattutto al popolo Australiano”. Coronavirus in Australia: dopo il lockdown di 112 giorni riapre Melbourne Nessun nuovo caso e nessun nuovo decesso legato al Covid-19 nemmeno nello Stato più colpito dell’Australia, quello di Victoria, dove gli abitanti della capitale Melbourne (5 milioni di abitanti) sono stati sottoposti a un lungo lockdown di 112 giorni, terminato il 28 ottobre. Ora cominciano a riaprire bar, ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020)24 ore non è stato registrano nessun nuovo caso di coronavirus in. Non accadeva da 5 mesi a questa parte, precisamente dal 9 giugno scorso. Ad annunciarlo, via Twitter, un soddisfatto ministro della Salute, Greg Hunt: “Grazie a tutti per il nostro fantastico sistema, agli operatori sanitari e soprattutto al popolono”. Coronavirus in: dopo il lockdown di 112 giorni riapre Melbourne Nessun nuovo caso e nessun nuovo decesso legato al-19 nemmeno nello Stato più colpito dell’, quello di Victoria, dove gli abitanti della capitale Melbourne (5 milioni di abitanti) sono stati sottoposti a un lungo lockdown di 112 giorni, terminato il 28 ottobre. Ora cominciano a riaprire bar, ...

Agenzia_Italia : In Australia zero casi di Covid in 24 ore, non succedeva da giugno - fattoquotidiano : Coronavirus, scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti. In Francia calano i contagi: sono 35m… - Corriere : «Pronto a festeggiare la fine del lockdown in Australia dopo 7 mesi: zero casi (e senza perdere soldi)» - altrochese : RT @POPOLOdiTWlTTER: Covid, frontiere chiuse funzionano: in Australia zero contagi nelle ultime 24 ore - MarcG_69 : RT @stopcensuranet: Covid, frontiere chiuse funzionano: in Australia zero contagi nelle ultime 24 ore -