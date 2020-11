Australia: dopo 112 giorni di lockdown riapre Melbourne (Di domenica 1 novembre 2020) Nessun nuovo caso di coronavirus in Australia nelle ultime 24 ore. A Melbourne, dopo 112 giorni di chiusura, riaprono bar e ristoranti, si festeggia Halloween, le gente torna in strada e nei parchi. In Europa invece tornano le chiusure. Blogo.it. Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) Nessun nuovo caso di coronavirus innelle ultime 24 ore. A112di chiusura, riaprono bar e ristoranti, si festeggia Halloween, le gente torna in strada e nei parchi. In Europa invece tornano le chiusure. Blogo.it.

