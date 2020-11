Atalanta, è allarme difesa per il Liverpool: Toloi in ripresa, ma Hateboer... (Di domenica 1 novembre 2020) Con cinque possibili indisponibili, e tutti della formazione teoricamente da schierare dal 1', solo domani in base agli accertamenti clinici già in programma Gasperini potrà fare la conta dei ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 novembre 2020) Con cinque possibili indisponibili, e tutti della formazione teoricamente da schierare dal 1', solo domani in base agli accertamenti clinici già in programma Gasperini potrà fare la conta dei ...

AtalantaBCFeed : Atalanta, è allarme difesa per il Liverpool: Toloi in ripresa, ma Hateboer... #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini nei guai: per il Liverpool è allarme difesa: Atalanta, Gasperini nei guai: per il Liverpool è a… - Gazzetta_it : Atalanta, è allarme difesa per il #Liverpool: #Toloi in ripresa, ma #Hateboer... - sportli26181512 : Atalantamania: la Serie A miete vittime, è allarme a -3 dal Liverpool!: Ultimamente in questa Atalanta fa tutto il… - infoitsport : Allarme in casa Atalanta: Gosens non convocato per la sfida con il Crotone -