Artico, fenomeno mai registrato prima: cosa sta accadendo in cima al Mondo (Di domenica 1 novembre 2020) Per la prima volta nella storia, alla fine del mese di ottobre, nell’Artico non si è ancora creato uno ghiaccio marino. Ancora niente ghiaccio marino alla fine di ottobre nell’Artico. Un fenomeno inusuale considerato il periodo, anzi unico considerato che ad oggi non era mai accaduto. In Siberia, nel mare di Laptev, gli scienziati hanno … L'Articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 1 novembre 2020) Per lavolta nella storia, alla fine del mese di ottobre, nell’non si è ancora creato uno ghiaccio marino. Ancora niente ghiaccio marino alla fine di ottobre nell’. Uninusuale considerato il periodo, anzi unico considerato che ad oggi non era mai accaduto. In Siberia, nel mare di Laptev, gli scienziati hanno … L'lo proviene da YesLife.it.

lucadisarra : È la prima volta nella storia che viene documentato un simile fenomeno, che potrebbe avere conseguenze drammatiche… - picogiovanni : RT @lifegate: Siamo alla fine di ottobre, ma non si è ancora formato il ghiaccio nel mare di Laptev, la sezione del mar Glaciale Artico del… - MelaCar51 : RT @DalilaAdrower: Brutta giornata x il #Pianeta ma nessuno se ne interessa ??'IL GHIACCIO MARINO #Artico NON SI E' ANCORA FORMATO??è la pr… - srv__07 : RT @lifegate: Siamo alla fine di ottobre, ma non si è ancora formato il ghiaccio nel mare di Laptev, la sezione del mar Glaciale Artico del… - EMinzon1967 : RT @lifegate: Siamo alla fine di ottobre, ma non si è ancora formato il ghiaccio nel mare di Laptev, la sezione del mar Glaciale Artico del… -