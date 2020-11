‘Anziani non indispensabili’, Toti si scusa: “Mie parole fraintese” (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – “Cari amici, sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiche’ non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase e’ stata estrapolata da un concetto piu’ ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post. Non a caso su Facebook, dove il testo e’ stato pubblicato integralmente, le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore”. Cosi’ il presidente della Liguria Giovanni Toti che, su Facebook, precisa: “Il concetto e’: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico e’ chi non lo fa. Il fatto che le persone oltre i 75 anni siano in pensione consente loro di proteggersi senza per questo dover fermare l’economia del Paese. Il 40% dei ricoverati ha oltre 75 anni di eta’. Oltre il 95% dei deceduti per Covid ha piu’ di 75 anni di eta’. L’eta’ media dei decessi e’ di 84 anni”. Leggi su dire (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – “Cari amici, sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiche’ non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase e’ stata estrapolata da un concetto piu’ ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post. Non a caso su Facebook, dove il testo e’ stato pubblicato integralmente, le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore”. Cosi’ il presidente della Liguria Giovanni Toti che, su Facebook, precisa: “Il concetto e’: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico e’ chi non lo fa. Il fatto che le persone oltre i 75 anni siano in pensione consente loro di proteggersi senza per questo dover fermare l’economia del Paese. Il 40% dei ricoverati ha oltre 75 anni di eta’. Oltre il 95% dei deceduti per Covid ha piu’ di 75 anni di eta’. L’eta’ media dei decessi e’ di 84 anni”.

