"Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo". Toti, lo scivolone (in buonafede) per cui viene massacrato (Di domenica 1 novembre 2020) Uno scivolone per Giovanni Toti, che come spesso accade informa la popolazione durante le riunioni tra regioni e governo sull'emergenza coronavirus. E questa mattina, domenica 1 novembre, si è tenuto l'incontro in vista del nuovo dpcm. Le regioni, su proposta di Toti, hanno chiesto di limitare gli spostamenti di chi ha più di 70 anni in modo da evitare lockdown locali. E il governatore della Liguria lo ha reso pubblico su Twitter. Ed eccoci allo scivolone, a una frase che è stata male interpretata e gli sta costando un diluvio di critiche. "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto Anziani. Persone per lo più in pensione, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Unoper Giovanni, che come spesso accade informa la popolazione durante le riunioni tra regioni e governo sull'emergenza coronavirus. E questa mattina, domenica 1 novembre, si è tenuto l'incontro in vista del nuovo dpcm. Le regioni, su proposta di, hanno chiesto di limitare gli spostamenti di chi ha più di 70 anni in modo da evitare lockdown locali. E il governatore della Liguria lo ha reso pubblico su Twitter. Ed eccoci, a una frase che è stata male interpretata e gli sta costando un diluvio di critiche. "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto. Persone per lo più in pensione, non ...

stanzaselvaggia : Riguardo il lockdown anagrafico (che durerebbe per un tempo indefinito). Puoi chiedere agli anziani di non uscire,… - GiovanniToti : Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25… - RobertoBurioni : Sul lockdown degli anziani. Perché non si può fare. - rimax77 : RT @GiovanniToti: Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decess… - fefacademy : RT @martafana: #Toti ha detto quello che molti da troppi mesi pensano e dicono meno esplicitamente. Senza nessuna ipocrisia, il loro punto… -

