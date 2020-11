Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 1/11/2020: un clamoroso ritorno nel parterre del ‘Trono Over’! (Di domenica 1 novembre 2020) È terminata poco fa una nuova registrazione di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni, tratte da IlVicoloDelleNews, che annunciano un clamoroso ritorno: La nostra bat-talpa sta scrivendo le Anticipazioni di oggi, ma intanto vi spoileriamo che oggi c’è stato un atteso ritorno, di quelli che tutti ci aspettavamo da tempo: Riccardo Guarnieri è tornato per cercarsi una fidanzata. A breve le dettagliate… L'articolo Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 1/11/2020: un clamoroso ritorno nel parterre del ‘Trono Over’! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 1 novembre 2020) È terminata poco fa una nuova registrazione di Uomini e Donne, ecco le, tratte da IlVicoloDelleNews, che annunciano un: La nostra bat-talpa sta scrivendo ledi oggi, ma intanto vi spoileriamo che oggi c’è stato un atteso, di quelli che tutti ci aspettavamo da tempo: Riccardo Guarnieri è tornato per cercarsi una fidanzata. A breve le dettagliate… L'articolo‘Uomini e Donne’ del 1/11/: unneldel ‘Trono Over’! proviene da Isa e Chia.

