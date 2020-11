Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 2 Novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Anticipazioni UPAS della puntata di Lunedì 2 Novembre 2020Episodio numero 5.556 Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) vengono aggrediti dai due malviventi e le cose per i due sembrano mettersi male. Cosa succederà ai nostri protagonisti?Mentre il piano di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) procede come previsto, Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) sono inconsapevolmente sempre più nei guai. Riusciranno i due a far fronte ai problemi economici che questa commessa comporterà ai cantieri? Vi ricordiamo che nella nostra rubrica “Tv & Gossip” potete trovare tutte le altre Anticipazioni relative ad Un POSTO al SOLE.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo Anticipazioni UN ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 novembre 2020)UPAS della puntata di Lunedì 2Episodio numero 5.556 Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) vengono aggrediti dai due malviventi e le cose per i due sembrano mettersi male. Cosa succederà ai nostri protagonisti?Mentre il piano di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) procede come previsto, Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) sono inconsapevolmente sempre più nei guai. Riusciranno i due a far fronte ai problemi economici che questa commessa comporterà ai cantieri? Vi ricordiamo che nella nostra rubrica “Tv & Gossip” potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articoloUN ...

