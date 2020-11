Andrea Zelletta: svelato il motivo del suo “abbandono” al GF Vip (Di domenica 1 novembre 2020) Andrea Zelletta ha raccontato ai suoi compagni di viaggio per quale motivo negli scorsi giorni ha abbandonato il Grande Fratello Vip. Andrea Zelletta negli scorsi giorni ha temporaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. La produzione però non ha divulgato maggiori dettagli in merito al motivo per cui l’ex tronista di Uomini e Donne … L'articolo Andrea Zelletta: svelato il motivo del suo “abbandono” al GF Vip è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 1 novembre 2020)ha raccontato ai suoi compagni di viaggio per qualenegli scorsi giorni ha abbandonato il Grande Fratello Vip.negli scorsi giorni ha temporaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. La produzione però non ha divulgato maggiori dettagli in merito alper cui l’ex tronista di Uomini e Donne … L'articoloildel suo “abbandono” al GF Vip è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - mattino5 : #GFVIP, In esclusiva a #Mattino5 i famosi messaggi mandati da Andrea Zelletta ad Alice Fabbrica ?? Andrea ha giurat… - AndreaZelletta : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta ?????? - avni00499711 : RT @jesusinLAX: Ultima cosa sulla questione Zelletta. Tommaso è stato più volte fuori la casa per motivi di salute e anche lui come Andrea… -