Andrea Zelletta ha mentito sul suo isolamento? Spoiler su Ronaldo e durata GF Vip – VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) C'è qualcosa che non quadra nel racconto di Andrea Zelletta sul suo momentaneo abbandono del GF Vip. Cosa è successo realmente? Al suo rientro nel reality era stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne a raccontare di essere stato messo in un luogo vicino alla Casa, in isolamento e solo con un libro... L'articolo Andrea Zelletta ha mentito sul suo isolamento? Spoiler su Ronaldo e durata GF Vip – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - mattino5 : #GFVIP, In esclusiva a #Mattino5 i famosi messaggi mandati da Andrea Zelletta ad Alice Fabbrica ?? Andrea ha giurat… - GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - c_est_la_vie86 : E vedere Andrea Zelletta dormire mi provoca cose indicibili ?? #gfvip - Delena_Som : RT @tommizeta__: La mia finale da sogno: Tommaso Oppini MTR Stefania Pier, se si sveglia E udite udite: me sa proprio ANDREA COMODINO CROCC… -