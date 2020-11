Andrea Zelletta fuori dal GF Vip: “Ha fatto infuriare la produzione, è andato contro le regole” (FOTO) (Di domenica 1 novembre 2020) Tutti i fan del GF Vip aspettavano la puntata di ieri sera per scoprire per quale ragione Andrea Zelletta fosse uscito dalla casa. L’argomento, però, non è stato affatto trattato durante la messa in onda. Il conduttore Alfonso Signorini si è semplicemente limitato a dire che il ragazzo deve risolvere delle questioni al di fuori ma, in men che non si dica, ha liquidato la vicenda. Sul web, allora, stanno sorgendo spontanee delle domande e Deianira Marzano ha sollevato una questione molto interessante. Andrea ha fatto arrabbiare il GF Vip? La notte prima della diretta del GF Vip, Andrea Zelletta ha lasciato la casa per “motivi personali”. Né la produzione né il diretto interessato, ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 1 novembre 2020) Tutti i fan del GF Vip aspettavano la puntata di ieri sera per scoprire per quale ragionefosse uscito dalla casa. L’argomento, però, non è stato aftrattato durante la messa in onda. Il conduttore Alfonso Signorini si è semplicemente limitato a dire che il ragazzo deve risolvere delle questioni al dima, in men che non si dica, ha liquidato la vicenda. Sul web, allora, stanno sorgendo spontanee delle domande e Deianira Marzano ha sollevato una questione molto interessante.haarrabbiare il GF Vip? La notte prima della diretta del GF Vip,ha lasciato la casa per “motivi personali”. Né lané il diretto interessato, ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - mattino5 : #GFVIP, In esclusiva a #Mattino5 i famosi messaggi mandati da Andrea Zelletta ad Alice Fabbrica ?? Andrea ha giurat… - GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - _MinutForMinut : RT @AlFraeMemi: Tommaso alla telecamera: 'MI piace Zelletta' Andrea:'Che hai detto?' Tommaso:'Ho detto che mi piaci. Che mi piaci come pers… - heymalinconia : buongiorno solo ad Andrea Zelletta passato da comodino a bonazzo in 24h #GFvip -