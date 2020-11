Andrea Zelletta esce momentaneamente dalla casa del Gf Vip. Ecco cosa ha raccontato sul suo allontanamento (Di lunedì 2 novembre 2020) Tanta preoccupazione per Andrea Zalletta, l’ex protagonista di Uomini e Donne e oggi concorrente del Grande Fratello. Andrea infatti qualche giorno fa ha dovuto abbandonare misteriosamente la casa più spiata d’Italia. La sua uscita è stata improvvisa e i motivi sono poco noti. A notare l’assenza del concorrente all’interno della casa sono stati proprio i telespettatori. Il giovane infatti senza alcun preavviso ha dovuto abbandonare la casa senza nemmeno aver tempo di salutare i suoi compagni d’avventura. I concorrenti della casa infatti si sono chiesti più volte in questi giorni come mai il modello non abbia potuto dare spiegazioni, ma Ecco finalmente svelato il motivo. Foto: Screenshot via ... Leggi su virali.video (Di lunedì 2 novembre 2020) Tanta preoccupazione perZalletta, l’ex protagonista di Uomini e Donne e oggi concorrente del Grande Fratello.infatti qualche giorno fa ha dovuto abbandonare misteriosamente lapiù spiata d’Italia. La sua uscita è stata improvvisa e i motivi sono poco noti. A notare l’assenza del concorrente all’interno dellasono stati proprio i telespettatori. Il giovane infatti senza alcun preavviso ha dovuto abbandonare lasenza nemmeno aver tempo di salutare i suoi compagni d’avventura. I concorrenti dellainfatti si sono chiesti più volte in questi giorni come mai il modello non abbia potuto dare spiegazioni, mafinalmente svelato il motivo. Foto: Screenshot via ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - nicolao_giulia : RT @bididjjdidjei: Andrea Zelletta parla del post di Cr7 su instagram #GFVIP - TommyZorzistan1 : RT @magicawaitsforu: Autori: Andrea non devi assolutamente rivelare nulla di quello che sai sul fuori. È vietato. Zelletta: #gfvip https://… -