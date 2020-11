Anche il marito di Nunzia De Girolamo positivo al Covid, sono riusciti a proteggere la figlia (Di domenica 1 novembre 2020) Nunzia De Girolamo è positiva al Covid da quasi due settimane e con il recente tampone Anche suo marito, Francesco Boccia, è risultato positivo, resta invece negativa la figlia di 8 anni. In collegamento con Mara Venier per Domenica In Anche il professor Bassetti che spiega come il virus sia più contagioso adesso rispetto alla prima ondata. Si è osservato, come nel caso di Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia, che nei nuclei familiari è più semplice oggi che tutti risultino positivi nonostante le precauzioni di ognuno. La De Girolamo continua ad essere positiva ma sta ormai bene, non ha più alcun sintomo ma ovviamente resta in isolamento nella sua casa. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 1 novembre 2020)Deè positiva alda quasi due settimane e con il recente tamponesuo, Francesco Boccia, è risultato, resta invece negativa ladi 8 anni. In collegamento con Mara Venier per Domenica Inil professor Bassetti che spiega come il virus sia più contagioso adesso rispetto alla prima ondata. Si è osservato, come nel caso diDee Francesco Boccia, che nei nuclei familiari è più semplice oggi che tutti risultino positivi nonostante le precauzioni di ognuno. La Decontinua ad essere positiva ma sta ormai bene, non ha più alcun sintomo ma ovviamente resta in isolamento nella sua casa. ...

Stefano85626727 : RT @AlessandraOdri: Un'amica di mia mamma ha il #COVID19. Anche il marito, i figli e il suocero di 89 anni (!!), con tosse,febbre a 38 e sp… - lapierpierina : RT @AlessandraOdri: Un'amica di mia mamma ha il #COVID19. Anche il marito, i figli e il suocero di 89 anni (!!), con tosse,febbre a 38 e sp… - inotg_inot59 : @AdriMCMLXI @soniabetz1 Anche sindaco di ROMA, come il marito della tua collega Palombelli che sputa veleno contro… - bottegadihamlin : Il romanzo che ha consacrato #MargaretMazzantini come una delle migliori autrici italiane è un viaggio nell’immobil… - solagimma : @truevis32449671 @noilatuavoce I nonni invece aiutano la coppia ad esser non solo madre o padre ma anche moglie e marito... -