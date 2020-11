Analisi Auditel della serata di sabato 31 ottobre 2020

(Di domenica 1 novembre 2020) Partiamo con l’di ieri parlandosfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 26% di share al primo posto. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 21% di share e con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share. A seguire poi abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 9% di share. L’access time vede in testa la curva arancione di Striscia la notizia che va dal 15 al 24% di share, mentre la curva blu di Ballando con le stelle tutti in pista si ferma nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Seguono distanziate tutte le altre curve con quella verde del varietà di Rai3 Le parolesettimana che affiora di poco sulle altre al 6% di ...

In questo modo invece, con la messa in onda di una sola puntata alla volta, la serie con Luca Agentero e Matilde Gioli andrà in onda fino al 19 novembre, coprendo la curva dell'auditel anche della ...A L'Aria che tira David Parenzo conduttore per caso a causa della quarantena di Myrta Merlino, collegata da casa. La coppia funziona, perché sfaldarla?