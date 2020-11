Allarme legionella in Abruzzo, tre morti e nove casi in 15 giorni (Di domenica 1 novembre 2020) Allarme legionella in Abruzzo. Tre morti e nove casi in 15 giorni. Il sindaco di Ortona: “Il batterio non si trasmette tra persone”. ORTONA (CHIETI) – Allarme legionella in Abruzzo. Come riportato da La Repubblica, sono nove i casi registrati in 15 giorni. La diffusione del batterio è stata scoperta a metà settembre, con i numeri che sono aumentati nelle ultime settimane. La zona colpita è quella di Ortona, in provincia di Chieti. Sono in corso tutti gli accertamenti per accertare meglio quanto successo. Il sindaco: “Il batterio non si trasmette tra le persone” La presenza di questi casi ha ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020)in. Trein 15. Il sindaco di Ortona: “Il batterio non si trasmette tra persone”. ORTONA (CHIETI) –in. Come riportato da La Repubblica, sonoregistrati in 15. La diffusione del batterio è stata scoperta a metà settembre, con i numeri che sono aumentati nelle ultime settimane. La zona colpita è quella di Ortona, in provincia di Chieti. Sono in corso tutti gli accertamenti per accertare meglio quanto successo. Il sindaco: “Il batterio non si trasmette tra le persone” La presenza di questiha ...

