«Abbiamo 20 giorni di tempo per evitare il collasso del sistema» (Di domenica 1 novembre 2020) Quanto potranno reggere ancora gli ospedali italiani alla seconda ondata di COVID-19? Repubblica spiega che ci sono 20 giorni di tempo per evitare il collasso: Dieci giorni per battere il record della prima ondata, poco più di venti per raggiungere la soglia di allarme. Negli ospedali italiani reparti ordinari e terapie intensive vengono quotidianamente trasformati in spazi per malati di Covid. Il sistema non può andare avanti così per sempre, si saturerà presto, vista l'alta velocità della crescita. Ieri erano 19.809 i posti dedicati alle persone colpite dal coronavirus, giovedì 22 erano poco più di 10mila. Gli esperti si affidano alle proiezioni per capire cosa succederà e quelle di uno degli istituti più ...

