A Riace vandalizzato il murales dedicato a Peppino Impastato L’ex sindaco Lucano | “gli ideali fanno paura alle mafie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Dopo il cartellone su, rimosso lo scorso anno dall’amministrazione comunale appena insediata, adesso è statoanche ilal comunista di Cinisi ucciso dalla mafia. Si è svegliata così oggi, il paesino sullo Jonio diventato famoso per il “modello di accoglienza” realizzato dall’exMimmo. Un modello che è stato colpito duramente, ma non completamente distrutto, dall’inchiesta della Procura di Locri. Un’azione giudiziari che non ha portato solo al processo nei confronti dima ha causato anche che si abbassassero i riflettori sull’accoglienza e su temi come quello della lotta alla mafia. ...