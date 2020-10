Zone rosse o lockdown nazionale: il governo al bivio per arginare il coronavirus. Conte: “Al lavoro per capire se serve un’altra stretta” (Di sabato 31 ottobre 2020) lockdown locali, regionali e lo spettro di una chiusura generale. I contagi schizzati oltre 30mila nella giornata di venerdì da una parte, la necessità secondo l’ala meno rigorista di attendere il tempo necessario perché le nuove misure messe in campo lo scorso week end possano dispiegare i loro effetti sulla curva. Nel mezzo l’attesa, anche dei presidenti delle Regioni più colpite, nonostante il Dpcm lasci la possibilità di graduare le norme restrittive sulla base dello scenario epidemiologico locale. Un week end per riflettere, nel quale il presidente del Consiglio lascia intendere che la stretta è sul tavolo, ma al momento non ci sono vertici ufficiali in programma. “I criteri sono: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Noi siamo sempre flessibili. Stiamo lavorando per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020)locali, regionali e lo spettro di una chiusura generale. I contagi schizzati oltre 30mila nella giornata di venerdì da una parte, la necessità secondo l’ala meno rigorista di attendere il tempo necessario perché le nuove misure messe in campo lo scorso week end possano dispiegare i loro effetti sulla curva. Nel mezzo l’attesa, anche dei presidenti delle Regioni più colpite, nonostante il Dpcm lasci la possibilità di graduare le norme restrittive sulla base dello scenario epidemiologico locale. Un week end per riflettere, nel quale il presidente del Consiglio lascia intendere che la stretta è sul tavolo, ma al momento non ci sono vertici ufficiali in programma. “I criteri sono: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Noi siamo sempre flessibili. Stiamo lavorando per ...

