World Vegan Day: novità e belle notizie per l’ambiente e gli animali dal fronte bellezza (Di sabato 31 ottobre 2020) I cosmetici green, con formule cruelty free e packaging biodetradabili sfoglia la gallery Che la bellezza sia sempre più green è un dato di fatto: lo raccontano le formulazioni basate su attivi naturali, le filiere che sfruttano metodi di estrazione sostenibili, i packaging che mettono sempre più spesso da parte carta e plastica a vantaggio di materiali riciclati e riciclabili. Il World Vegan Day, che si festeggia il prossimo 1 novembre, è l’occasione per sbirciare tra le ultime novità delle aziende più virtuose, tra lanci ... Leggi su iodonna (Di sabato 31 ottobre 2020) I cosmetici green, con formule cruelty free e packaging biodetradabili sfoglia la gallery Che lazza sia sempre più green è un dato di fatto: lo raccontano le formulazioni basate su attivi naturali, le filiere che sfruttano metodi di estrazione sostenibili, i packaging che mettono sempre più spesso da parte carta e plastica a vantaggio di materiali riciclati e riciclabili. IlDay, che si festeggia il prossimo 1 novembre, è l’occasione per sbirciare tra le ultime novità delle aziende più virtuose, tra lanci ...

