Vuelta a España 2020, protesta al via della tappa: lamentele sul buco all’arrivo di ieri. Cambia la classifica? (Di sabato 31 ottobre 2020) protesta al via dell’undicesima tappa della Vuelta di Spagna 2020. Chris Froome ha guidato le lamentele di alcuni corridori per la decisione presa dalla giuria al termine della frazione di ieri. I cronometristi avevano infatti ravvisato un buco tra il vincitore Primoz Roglic e gli altri classificati, non prendendo in considerazione la regola dei tre secondi e consegnando di fatto la maglia rossa allo sloveno, a scapito di Richard Carapaz. La protesta è durata qualche minuto, la Ineos Grenadiers (squadra di Carapaz e Froome) e altri uomini hanno strappato una promessa alla giuria: al termine della tappa di oggi verranno riviste le immagini dell’arrivo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)al via dell’undicesimadi Spagna. Chris Froome ha guidato ledi alcuni corridori per la decisione presa dalla giuria al terminefrazione di. I cronometristi avevano infatti ravvisato untra il vincitore Primoz Roglic e gli altriti, non prendendo in considerazione la regola dei tre secondi e consegnando di fatto la maglia rossa allo sloveno, a scapito di Richard Carapaz. Laè durata qualche minuto, la Ineos Grenadiers (squadra di Carapaz e Froome) e altri uomini hanno strappato una promessa alla giuria: al terminedi oggi verranno riviste le immagini dell’arrivo ...

SpazioCiclismo : Il gruppo protesta per la mancata applicazione della regola dei tre secondi sul traguardo di ieri #LaVuelta20 La p… - Cicloweb_it : Vuelta, accenno di sciopero dei corridori dopo i distacchi di ieri, ma la tappa parte con qualche minuto di ritardo… - infoitsport : Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Roglic è stato più forte oggi. Finale molto nervoso” - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sull’Alto de la Farrapona. Durissimo! - infoitsport : Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Ottimo lavoro della squadra, ma Roglic era più forte. Due giorni impegnativ… -