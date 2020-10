Vuelta a Espana 2020 oggi, Villaviciosa-Alto de La Farrapona: orari, tv, streaming, programma Eurosport (Di sabato 31 ottobre 2020) L’undicesima tappa della Vuelta a España 2020, da Villaviciosa all’Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, di 170 chilometri, si preannuncia molto spettacolare. L’arrivo in salita di oggi potrebbe letteralmente ridisegnare la classifica generale. I big avranno di fronte un tracciato contraddistinto da ben cinque GPM, di cui quattro di prima categoria, con l’ascesa finale che potrebbe produrre distacchi molto importanti. L’ascesa all’Alto de la Farrapona lunga 16,5 chilometri al 6,2% sarà il terreno per un battaglia senza esclusione di colpi, con la prima parte è abbastanza dolce ma con gli ultimi 4 km che non scendono mai al disotto del 12%. La frazione odierna prenderà il via ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) L’undicesima tappa dellaa España, daall’de La. Lagos de Somiedo, di 170 chilometri, si preannuncia molto spettacolare. L’arrivo in salita dipotrebbe letteralmente ridisegnare la classifica generale. I big avranno di fronte un tracciato contraddistinto da ben cinque GPM, di cui quattro di prima categoria, con l’ascesa finale che potrebbe produrre distacchi molto importanti. L’ascesa all’de lalunga 16,5 chilometri al 6,2% sarà il terreno per un battaglia senza esclusione di colpi, con la prima parte è abbastanza dolce ma con gli ultimi 4 km che non scendono mai al disotto del 12%. La frazione odierna prenderà il via ...

SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Richard Carapaz perde la maglia rossa: “Finale molto nervoso, Roglic era troppo forte oggi”… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Primoz Roglic scherza: “Sono come il vino, più invecchio e più miglioro. Sono molto felice”… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: tappa e maglia per Roglic, stesso tempo per Carapaz! - gruppo_compatto : La Vuelta ???? (2.UWT), Stage 10: Tris di Primoz Roglic!! Il ciclista sloveno nuovamente Maglia Rossa. - infoitsport : Vuelta a España 2020, Alejandro Valverde promette battaglia: “Roglic è il più forte della Vuelta, ma noi attacchiam… -