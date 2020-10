Voucher pc e banda larga da 500 euro, tutti i nodi: dall’Isee all’obbligo di chiederlo attraverso una compagnia telefonica (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella strategia del governo per la banda larga è uno degli strumenti più importanti per la diffusione della cultura digitale nel Paese. Nella pratica però, il Voucher pc, tablet e internet si sta rivelando un gran pasticcio. Con i consumatori che denunciano un regalo agli operatori telefonici, i commercianti di apparecchiature elettroniche che fanno ricorso al Tar e le compagnie sul piede di guerra perché “responsabili” di ultima istanza della veridicità dell’Isee. Per non parlare del fatto che, come nel caso del bonus bici, varrà la regola “chi prima arriva, meglio alloggia”: il Voucher da 500 euro verrà infatti corrisposto fino a concorrenza dell’importo dei fondi stanziati dal governo (204 milioni) solo alle famiglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella strategia del governo per laè uno degli strumenti più importanti per la diffusione della cultura digitale nel Paese. Nella pratica però, ilpc, tablet e internet si sta rivelando un gran pasticcio. Con i consumatori che denunciano un regalo agli operatori telefonici, i commercianti di apparecchiature elettroniche che fanno ricorso al Tar e le compagnie sul piede di guerra perché “responsabili” di ultima istanza della veridicità dell’Isee. Per non parlare del fatto che, come nel caso del bonus bici, varrà la regola “chi prima arriva, meglio alloggia”: ilda 500verrà infatti corrisposto fino a concorrenza dell’importo dei fondi stanziati dal governo (204 milioni) solo alle famiglie ...

A partire dal mese di novembre, quindi, potrà essere utilizzato dagli aventi diritto il voucher fino a 500 euro che servirà a potenziare la linea Internet per chi ha una velocità inferiore a 30 mega b ...

Ma se si parla di rete ultraveloce, quella Vhcn riconosciuta dalla Ue, l’Italia è ancora molto indietro di Andrea Biondi. (alphaspirit - stock.adobe.com). Secondo un report I-Com in Italia sei numeri ...

A partire dal mese di novembre, quindi, potrà essere utilizzato dagli aventi diritto il voucher fino a 500 euro che servirà a potenziare la linea Internet per chi ha una velocità inferiore a 30 mega b ...Ma se si parla di rete ultraveloce, quella Vhcn riconosciuta dalla Ue, l’Italia è ancora molto indietro di Andrea Biondi. (alphaspirit - stock.adobe.com). Secondo un report I-Com in Italia sei numeri ...