Volley femminile, Serie A1: nona giornata. Monza batte Scandicci al tie-break, Chieri schianta Firenze

Oggi si sono giocate due partite valide per la nona giornata della Serie A1 2020-2021 di Volley femminile. Chieri ha sconfitto Firenze per 3-1 (21-25; 25-22; 25-18; 25-19), ha infilato la quarta vittoria consecutiva e si è clamorosamente issata al terzo posto in classifica generale, a sei punti dalla capolista Conegliano (a parità di incontri disputati). La compagine piemontese è stata brava a recuperare dopo aver perso il primo set e ha rimontato brillantemente, infliggendo la terza sconfitta di fila alle toscane (ora ottave in graduatoria). A giganteggiare sono state Alexandra Frantti (22 punti) e Kertu Laak (21), eccellente prestazione anche da parte di Francesca Villani (16 punti), mentre tra le fila di Firenze la migliore ...

