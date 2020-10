Volley femminile, Serie A1: Monza supera Scandicci al tie-break, decisiva Begic (Di sabato 31 ottobre 2020) La Saugella Monza ha sconfitto la Savino Del Bene Scandicci, in occasione della nona giornata della Serie A1 di Volley femminile 2020, sfida terminata sul punteggio di 3-2 (25-21, 22-25, 25-13, 19-25, 15-10). Il team lombardo è riuscito ad avere la meglio soltanto usufruendo del cosiddetto ‘set corto’, sebbene il predominio tecnico sia stato evidente nel corso dell’intero svolgimento del match. La miglior giocatrice per rendimento è di certo stata Begic, fautrice di offensive sempre pungenti e abilissima nel suo compito da leader del gruppo. Ottima performance inoltre per Van Hecke, con Orthmann da lodare per aver recitato nel migliore dei modi il ruolo di miglior attrice non protagonista. Prova resiliente per l’organico di ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) La Saugellaha sconfitto la Savino Del Bene, in occasione della nona giornata dellaA1 di2020, sfida terminata sul punteggio di 3-2 (25-21, 22-25, 25-13, 19-25, 15-10). Il team lombardo è riuscito ad avere la meglio soltanto usufruendo del cosiddetto ‘set corto’, sebbene il predominio tecnico sia stato evidente nel corso dell’intero svolgimento del match. La miglior giocatrice per rendimento è di certo stata, fautrice di offensive sempre pungenti e abilissima nel suo compito da leader del gruppo. Ottima performance inoltre per Van Hecke, con Orthmann da lodare per aver recitato nel migliore dei modi il ruolo di miglior attrice non protagonista. Prova resiliente per l’organico di ...

