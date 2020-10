"Volgare dire che di arte non si mangia, chiediamo rispetto". Intervista a Franco Mussida (Di sabato 31 ottobre 2020) “Emarginare la musica e l’arte vuol dire avere poca sensibilità”. Con queste parole il Maestro Mussida, fondatore della Premiata Forneria Marconi e storico chitarrista di Fabrizio De Andrè e Lucio Battisti, commenta amareggiato il Dpcm del 24 ottobre che chiude nuovamente le saracinesche di sale da concerto, cinema e teatri.Il musicista, che ha lasciato la PFM nel 2015, si dedica con anima e corpo alla musica anche in veste di docente. Dal 1984, con la CPM Music Institute, una scuola di musica popolare contemporanea da lui fondata, si occupa di insegnamento e - in veste pedagogica - dell’educazione musicale dentro le carceri italiane con il progetto CO2.Non solo musica, insegnamento e concerti. Franco Mussida sfrutta infatti il potenziale ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) “Emarginare la musica e l’vuolavere poca sensibilità”. Con queste parole il Maestro, fondatore della Premiata Forneria Marconi e storico chitarrista di Fabrizio De Andrè e Lucio Battisti, commenta amareggiato il Dpcm del 24 ottobre che chiude nuovamente le saracinesche di sale da concerto, cinema e teatri.Il musicista, che ha lasciato la PFM nel 2015, si dedica con anima e corpo alla musica anche in veste di docente. Dal 1984, con la CPM Music Institute, una scuola di musica popolare contemporanea da lui fondata, si occupa di insegnamento e - in veste pedagogica - dell’educazione musicale dentro le carceri italiane con il progetto CO2.Non solo musica, insegnamento e concerti.sfrutta infatti il potenziale ...

lubenasich : RT @HuffPostItalia: 'Volgare dire che di arte non si mangia, chiediamo rispetto'. Intervista a Franco Mussida - HuffPostItalia : 'Volgare dire che di arte non si mangia, chiediamo rispetto'. Intervista a Franco Mussida - joot___t : solitamente non sono un tipo volgare ma mi viene da dire porca troia - flaviacru13 : @aliceferrieri @LauraPausini @Valentinalauret @LaVozAntena3 @grupoboomerang Secondo me vuol dire sia ca**o che f**a… - francy_best : #GFVIP Antonella Elia sei troppo volgare limonata pizza ecc .. un po’ di contegno e come dice Elisabetta decide lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Volgare dire "Volgare dire che di arte non si mangia, chiediamo rispetto". Intervista a Franco Mussida L'HuffPost "Volgare dire che di arte non si mangia, chiediamo rispetto". Intervista a Franco Mussida

Il fondatore della Pfm a HuffPost: “De Andrè avrebbe scritto un disco sulla pandemia. Oggi mi piacciono Achille Lauro e Brunori Sas” ...

Carolyn Smith fuori di sé contro Mariotto “Volevo dire a Mariotto che

Carolyn Smith, presidente di giuria a “Ballando con le stelle” è sempre di buon umore e, nonostante la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia e, nonostante i suoi seri problemi di salute ...

Il fondatore della Pfm a HuffPost: “De Andrè avrebbe scritto un disco sulla pandemia. Oggi mi piacciono Achille Lauro e Brunori Sas” ...Carolyn Smith, presidente di giuria a “Ballando con le stelle” è sempre di buon umore e, nonostante la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia e, nonostante i suoi seri problemi di salute ...