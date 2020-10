Villa: “Limitare contatti con anziani per scongiurare lockdown” (Di sabato 31 ottobre 2020) Per Matteo Villa il solo modo per scongiurare un lockdown è quello di separare gli anziani dai giovani: “La letalità plausibile del virus cresce esponenzialmente con l’età, uccidendo meno di 5 persone su 10mila nella fascia d’età 30-39 anni, ma oltre 7 persone ogni 100 tra gli ultra ottantenni. Sarebbe sufficiente isolare gli ultra ottantenni per dimezzare la mortalità diretta del virus. Se poi riuscissimo a isolare efficacemente gli ultra-sessantenni, la mortalità sarebbe dieci volte inferiore“. Separare gli anziani dai giovani, dunque, in modo da evitare un nuovo lockdown. Tra l’altro, separarli comporterebbe dei benefici a livello del settore lavoro. Un lockdown selettivo per età permetterebbe infatti di limitare i ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Per Matteoil solo modo perun lockdown è quello di separare glidai giovani: “La letalità plausibile del virus cresce esponenzialmente con l’età, uccidendo meno di 5 persone su 10mila nella fascia d’età 30-39 anni, ma oltre 7 persone ogni 100 tra gli ultra ottantenni. Sarebbe sufficiente isolare gli ultra ottantenni per dimezzare la mortalità diretta del virus. Se poi riuscissimo a isolare efficacemente gli ultra-sessantenni, la mortalità sarebbe dieci volte inferiore“. Separare glidai giovani, dunque, in modo da evitare un nuovo lockdown. Tra l’altro, separarli comporterebbe dei benefici a livello del settore lavoro. Un lockdown selettivo per età permetterebbe infatti di limitare i ...

