VIDEO – Pigneto, rapper con 6 chili di droga in casa. Arrestato (Di sabato 31 ottobre 2020) Un rapper di una nota band musicale, è stato Arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale in quanto trovato in possesso di oltre 6 chili di droga detenuta nella sua abitazione nel quartiere Pigneto. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza, spiega. “L’andirivieni di persone nei pressi della palazzina in cui abita l’uomo ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti elementi, hanno deciso di perquisire l’abitazione del rapper rinvenendo oltre 6 chilogrammi di stupefacente, tra marijuana e hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il cantante è stato processato “per direttissima” dal ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 31 ottobre 2020) Undi una nota band musicale, è statodai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale in quanto trovato in possesso di oltre 6didetenuta nella sua abitazione nel quartiere. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza, spiega. “L’andirivieni di persone nei pressi della palazzina in cui abita l’uomo ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti elementi, hanno deciso di perquisire l’abitazione delrinvenendo oltre 6 chilogrammi di stupefacente, tra marijuana e hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il cantante è stato processato “per direttissima” dal ...

