Video l’Eredità 31 ottobre 2020: Bice Ghetti vince 60mila euro (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Eredità di sabato 31 ottobre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Bice Ghetti di Milano. Bice Ghetti vive ad Aosta da alcuni anni, sta facendo un dottorato in Architettura a Milano e ha due cani. Al suo primo tentativo è riuscita subito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva ben 60.000 euro. Brava! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Eredità di sabato 31. Ecco ildella Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi Milano.vive ad Aosta da alcuni anni, sta facendo un dottorato in Architettura a Milano e ha due cani. Al suo primo tentativo è riuscita subito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva ben 60.000. Brava! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto ...

QBravetta : RT @TurismoIrlanda: Il Púca Festival, quest’anno alla sua seconda edizione e in versione totalmente online, per celebrare l’eredità celtica… - TurismoIrlanda : Il Púca Festival, quest’anno alla sua seconda edizione e in versione totalmente online, per celebrare l’eredità cel… - zazoomblog : Video l’Eredità 30 ottobre 2020: Renzo di Verona - #Video #l’Eredità #ottobre #2020: - GiuseppeNardi11 : @fiat_semper. Nella Divina volontà. Le sue opere e, la sua giustizia dura per sempre. Ha lasciato un ricordo dei su… - zazoomblog : Video l’Eredità 29 ottobre 2020: Mirko campione - #Video #l’Eredità #ottobre #2020: -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica