VIDEO Inter-Parma 2-2, Highlights, gol e sintesi: Brozovic e Perisic rimontano la doppietta di Gervinho (Di sabato 31 ottobre 2020) Inter e Parma hanno pareggiato per 2-2 nell’anticipo della sesta giornata della Serie A. I ducali sono passati in vantaggio per 2-0 con la doppietta di Gervinho nel secondo tempo, ma poi i nerazzurri sono riusciti ad acciuffare un punto con le reti di Brozovic al 64′ e di Perisic in pieno recupero. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Inter-Parma 2-2. VIDEO Highlights Inter-Parma 2-2: PRIMO GOL Gervinho (0-1): GOAL! Inter 0 – 1 Parma – Gervinho 46′ #InterParma Please retweet ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)hanno pareggiato per 2-2 nell’anticipo della sesta giornata della Serie A. I ducali sono passati in vantaggio per 2-0 con ladinel secondo tempo, ma poi i nerazzurri sono riusciti ad acciuffare un punto con le reti dial 64′ e diin pieno recupero. Di seguito ilcon i gol, glie ladi2-2.2-2: PRIMO GOL(0-1): GOAL!0 – 146′ #Please retweet ...

Inter : ?? | THROWBACK #InterParma ci riporta alla memoria alcuni tra i più grandi attaccanti della storia dell'Inter... ma… - Inter : ?? | INTER LIFE A bordo del bus della prima squadra, ripercorriamo il mese di ottobre dei nerazzurri in compagnia d… - Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - sportface2016 : #InterParma: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #SerieA - pappataccio : RT @BannatOak: Gli schemi di Antonio Conte quando all'Inter manca Lukaku: -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter VIDEO Inter Parma, manca pochissimo al fischio d inizio: il riscaldamento Inter-News.it Inter-Parma 2-2, Perisic spizza di testa e realizza il gol del pareggio (VIDEO)

L’ Inter a cciuffa il pareggio nel finale. I nerazzurri, sotto 2-1 contro il Parma nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trovano la rete del pareggio grazie ad ...

VIDEO | Inter 1-2 Parma: il gol di Brozovic accorcia per i nerazzurri

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A!

L’ Inter a cciuffa il pareggio nel finale. I nerazzurri, sotto 2-1 contro il Parma nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trovano la rete del pareggio grazie ad ...Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A!