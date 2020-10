Vicenza – Pisa, festival del gol (Di sabato 31 ottobre 2020) Gara davvero pazza quella tra Vicenza e Pisa. La sfida salvezza termina con un roboante 4-4 che però lascia qualche rimpianto in più ai padroni di casa, che hanno giocato in superiorità numerica per buona parte della gara. Tuttavia nessuna delle due squadre è riuscita a sfatare il tabù vittorie, dato che entrambe sono ancora a zero gioie in questa Serie B. Quali sono le formazioni ufficiali di Vicenza – Pisa? Mimmo Di Carlo disegna padroni di casa col 4-4-2 consueto. Grandi si sistema tra i pali, davanti a lui si posizionano Bruscagin, Padella, Cappelletti e Beruatto. A centrocampo sulle fasce giocano Nalini e Dalmonte, con la mediana che sarà zona di competenza di Pontisso e Rigoni. Luca D’Angelo sceglie il 4-3-1-2 per i toscani. Perilli tra i pali e pacchetto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Gara davvero pazza quella tra. La sfida salvezza termina con un roboante 4-4 che però lascia qualche rimpianto in più ai padroni di casa, che hanno giocato in superiorità numerica per buona parte della gara. Tuttavia nessuna delle due squadre è riuscita a sfatare il tabù vittorie, dato che entrambe sono ancora a zero gioie in questa Serie B. Quali sono le formazioni ufficiali di? Mimmo Di Carlo disegna padroni di casa col 4-4-2 consueto. Grandi si sistema tra i pali, davanti a lui si posizionano Bruscagin, Padella, Cappelletti e Beruatto. A centrocampo sulle fasce giocano Nalini e Dalmonte, con la mediana che sarà zona di competenza di Pontisso e Rigoni. Luca D’Angelo sceglie il 4-3-1-2 per i toscani. Perilli tra i pali e pacchetto ...

TuttoRadio : Vicenza – Pisa 4-4, partita pazza al “Menti”: ottimo punto con nerazzurri in 10 da fine primo tempo - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie B Chievo in testa. Sospesa Venezia-Empoli. Pioggia di gol tra Vicenza e Pisa - #Serie #Chievo #testa. #Sospesa http… - zazoomblog : Serie B Chievo in testa. Sospesa Venezia-Empoli. Pioggia di gol tra Vicenza e Pisa - #Serie #Chievo #testa.… - sportli26181512 : Vicenza-Pisa 4-4: il tabellino: Vicenza-Pisa 4-4: il tabellino - sportli26181512 : Vicenza-Pisa 4-4: Un gol segnato da Da Riva ha permesso al di riacciuffare il Pisa. Nel match valevole per la sesta… -