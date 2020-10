Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 31 OTTOBREORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI LAGHI SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA MURA DEI FRANCESI IN DIREZIONE APPIA IN VIA APPIA RALLENAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO SULLA STATALE APPIA A CISTERNA DI LATINA UN INCIDENTE AL KM 50 RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL PESCO E VIA DEI TIGLI NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI A SORA ALL’ALTEZZA DI PONTE NAPOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI ...