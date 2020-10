Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 31 OTTOBREORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA SULLA VIA DEL MARE CODE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE, CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA AULL’AURELIA CODE A TRATTI TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ASONO STATE INTENSIFICATE LE LINEE BUS IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI METROPOLITANA SEGNALIAMO ...