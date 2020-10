Verona, ristoranti chiusi alle 18 per il Dpcm? La cena viene servita alle 5.30 del mattino. L’iniziativa sold out di un ristoratore (Di sabato 31 ottobre 2020) I ristoranti chiudono alle 18 per decreto legge, ma le cene si fanno comunque… all’alba. È accaduto al ristorante di Verona, Al Calmiere, dove la cena è stata preparata e servita alle 5.30 del mattino. Nel quartiere di San Zeno, è andata in scena poche ore fa, la “Colazione da Piero” (Piero Battistoni è il proprietario del locale ndr): tortellini di Valeggio, bollito e cotechino immersi nel pearà, acqua, vino e pane, per 25 euro in tutto. “Tutto è nato lunedì mattina, quando abbiamo letto dell’aperitivo organizzato a Venezia alle 5 di mattina”, ha spiegato alla stampa locale il figlio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Ichiudono18 per decreto legge, ma le cene si fanno comunque… all’alba. È accaduto al ristorante di, Al Calmiere, dove laè stata preparata e5.30 del. Nel quartiere di San Zeno, è andata in spoche ore fa, la “Colazione da Piero” (Piero Battistoni è il proprietario del locale ndr): tortellini di Valeggio, bollito e cotechino immersi nel pearà, acqua, vino e pane, per 25 euro in tutto. “Tutto è nato lunedì mattina, quando abbiamo letto dell’aperitivo organizzato a Venezia5 di mattina”, ha spiegato alla stampa locale il figlio di ...

