Verona | doppia tegola per Juric | si fermano Faraoni e Ruegg Il comunicato

(Di sabato 31 ottobre 2020) Attraverso una nota ufficiale, l’Hellashagli esami medici di Marco Davidee Kevin. Questo ilcon i calciatori che restano dunque ai box: “HellasFC comunica che Marco Davidee Kevin Rüegg si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni. Marco Davide: lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro. Kevin Rüegg: lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica dei due calciatori.” Foto: twitter ...

PierS_JJ_ : Dybala con il Verona doppia deviazione e traversa Dembele tiro di merda prende mezzo tacco di un avversario e va nel 7 Ma vaffanculo va - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Terzo turno di Coppa Italia, doppia diretta su Raisport+HD (canale 57) – Pomeriggio di calcio, con Tori… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Terzo turno di Coppa Italia, doppia diretta su Raisport+HD (canale 57) – Pomeriggio di calcio, con Tori… - infoitsport : Paratici, doppia aggressione agli arbitri con Crotone e Verona! Il tweet di Ziliani lo travolge - kinggian69 : @Dario_Ghiro La Juve è cambiata tanto, nell’idea di gioco di Pirlo, nelle caratteristiche dei nuovi giocatori senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona doppia

alfredopedulla.com

TRIESTE La doppia sfida di Prosecco con l'Albinoleffe (realtà consolidata a livello giovanile) non ha detto bene ai comunque combattivi Under 17 e Under 15 nazionali della Triestina. Ad andare più vic ...ROMA - Inizia Davvero. La sigla ID, di cui Volkswagen fornisce tante diverse interpretazioni (inspiring dimensions, intelligent data, intuitive device, infinite drive, iconic design) e ...