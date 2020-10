Verissimo oggi, ospiti del 31 ottobre 2020: Berruti, Hunziker (Di sabato 31 ottobre 2020) oggi, sabato 31 ottobre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua sesta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin. Verissimo 31 ottobre 2020, gli ospiti Silvia Toffanin intervisterà Michelle Hunziker, dal 4 novembre alla guida di All Together Now. Inoltre, sempre per lanciare lo show musicale di Canale5, sarà in studio Francesco Renga, nuovo giudice del programma. E ancora, ospiti del talk show del sabato pomeriggio saranno il cantante Marco Masini e l’attore Giulio Berruti. Quest’ultimo parlerà, tra le altre cose, della sua ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 31 ottobre 2020), sabato 31, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con la sua sesta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.31, gliSilvia Toffanin intervisterà Michelle, dal 4 novembre alla guida di All Together Now. Inoltre, sempre per lanciare lo show musicale di Canale5, sarà in studio Francesco Renga, nuovo giudice del programma. E ancora,del talk show del sabato pomeriggio saranno il cantante Marco Masini e l’attore Giulio. Quest’ultimo parlerà, tra le altre cose, della sua ...

