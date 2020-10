Venturi | D’Ambrosio nuovo vice team principal

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Jerome D’Ambrosio in veste di– Photo Credit:Racing Official SiteIl belga Jerome D’Ambrosio é ufficialmente ildella ROKiTRacing in Formula E. Il pilota ha deciso di ritirarsi dal campionato elettrico come pilota per rivestire unruolo, al fianco di Susie Wolff,delmonegasco. Il corridore di origini italiane era in Mahindra nell’ultima stagione, ma dopo la deludente sedicesima posizione finale, era stato rimpiazzato da Alexander Sims. D’Ambrosio, in Formula E dalla Season 1 Jerome D’Ambrosio è stato, fino all’annuncio ...