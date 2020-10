Venezia-Empoli proseguirà domani | in campo alle 14 | 00 dal 16? del secondo tempo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 31 ottobre 2020)proseguiràpomeriggio. Il match di Serie B interrotto oggi al 16’ delper nebbia, verrà ripresodomenica 1 novembre 2020ore 14:00 allo stadio Penzo. Le due squadre, come confermato dai canali ufficiali del club toscano, ripartiranno dal momento in cui il match è stato interrotto, con il punteggio di 2-0 per il. Foto: TwitterL'articoloproseguirà: in14:00 dal 16′ delproviene da Alfredo Pedullà.