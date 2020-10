Venezia-Empoli 2020, gara sospesa! (Di sabato 31 ottobre 2020) La gara comincia regolarmente, ma con la nebbia che già alleggiava minacciosa. Tuttavia la visibilità è stata buona fino alla rete di Fiordilino, poi progressivamente la nebbia ha cominciato ad infittirsi senza però creare grossi problemi. Nella ripresa i veneti trovano il raddoppio con Forte, ma la nebbia ormai è troppo densa e Valeri decide di interrompere questo Venezia-Empoli 2020. Seguono aggiornamenti. Che scelte hanno effettuato gli allenatori? Venezia di Zanetti che scende in campo col 4-3-1-2. Lezzerini tra i pali e pacchetto difensivo composto da Ferrarini, Modolo, Ceccaroni e Felicioli. La mediana sarà formata da Fiordilino, Vacca e Maleh. Sulla trequarti spazio ad Aramu, a supporto della coppia Forte-Johnsen. Modulo a specchio anche per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Lacomincia regolarmente, ma con la nebbia che già alleggiava minacciosa. Tuttavia la visibilità è stata buona fino alla rete di Fiordilino, poi progressivamente la nebbia ha cominciato ad infittirsi senza però creare grossi problemi. Nella ripresa i veneti trovano il raddoppio con Forte, ma la nebbia ormai è troppo densa e Valeri decide di interrompere questo. Seguono aggiornamenti. Che scelte hanno effettuato gli allenatori?di Zanetti che scende in campo col 4-3-1-2. Lezzerini tra i pali e pacchetto difensivo composto da Ferrarini, Modolo, Ceccaroni e Felicioli. La mediana sarà formata da Fiordilino, Vacca e Maleh. Sulla trequarti spazio ad Aramu, a supporto della coppia Forte-Johnsen. Modulo a specchio anche per ...

