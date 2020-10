Veneto, Zaia firma nuova ordinanza: tamponi fatti da medico di base e pediatra (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella conferenza stampa di oggi, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza con la quale si attua l’accordo trovato con i medici di base per eseguire i tamponi rapidi gratuitamente nel loro studio e lo stesso vale per i pediatri. Sarà il medico a decidere se un paziente ha bisogno del tampone o no e se deve farlo nel suo ambulatorio oppure a domicilio. Tutto dovrebbe essere messo a regime al massimo per martedì 3 novembre. La Regione si occuperà di fornire gratis i tamponi ai dottori, circa 20mila al giorno. Zaia ha detto che restano aperti i punti di accesso rapido che vengono usati solo per le urgenze. Il Presidente ha spiegato: Il ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella conferenza stampa di oggi, Luca, Presidente della Regione, ha annunciato di averto unacon la quale si attua l’accordo trovato con i medici diper eseguire irapidi gratuitamente nel loro studio e lo stesso vale per i pediatri. Sarà ila decidere se un paziente ha bisogno del tampone o no e se deve farlo nel suo ambulatorio oppure a domicilio. Tutto dovrebbe essere messo a regime al massimo per martedì 3 novembre. La Regione si occuperà di fornire gratis iai dottori, circa 20mila al giorno.ha detto che restano aperti i punti di accesso rapido che vengono usati solo per le urgenze. Il Presidente ha spiegato: Il ...

espressonline : In guerra con Zaia, Andrea Crisanti si sposta a Roma (voluto da Speranza e Zingaretti) - Corriere : Il governatore Luca Zaia ha firmato oggi l’ordinanza: ecco cosa prevede - Adnkronos : Coronavirus #Veneto, #Zaia: 'Nessuno esca per Halloween' - SilviaStrada1 : Tamponi Covid rapidi gratis dal medico di base in Veneto- Ci vorrebbero più Zaia in questo Paese ?@zaiapresidente… - Z3r0Rules : RT @riktroiani: ??Il governatore del #Veneto, Luca #Zaia ha firmato un’ordinanza che consente ai pazienti con sintomi da #covid19 di andare… -