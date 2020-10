Vecchioni su Didattica a Distanza: La Scuola non può Essere Isolamento, è Stare Insieme (Di sabato 31 ottobre 2020) Roberto Vecchioni parla di Didattica a Distanza, di insegnanti e della bellezza di apprendere Insieme. “La Scuola è libertà, felicità, gioia, Stare Insieme. Non può Essere Isolamento davanti ad uno schermo e apprendimento a Distanza. La Scuola è godere e soffrire con gli altri, è partecipare alla vita perchè la Scuola è vita” afferma. In … Leggi su youreduaction (Di sabato 31 ottobre 2020) Robertoparla di, di insegnanti e della bellezza di apprendere. “Laè libertà, felicità, gioia,. Non puòdavanti ad uno schermo e apprendimento a. Laè godere e soffrire con gli altri, è partecipare alla vita perchè laè vita” afferma. In …

Agenzia_Ansa : Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferit… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferita mort… - officialMorris : RT @Agenzia_Ansa: Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferita mort… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferita mort… - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferita mort… -