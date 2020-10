Vasco Rossi, il ricordo del grave lutto: “Quando papà morì” (Di sabato 31 ottobre 2020) Vasco Rossi ricorda il giorno della morte del padre: era il 31 ottobre 1979, quel giorno tutto cambiò nella vita del Komandante. Era il 31 ottobre 1979 quando Giovanni Carlo Rossi, il papà di Vasco, moriva. Era ancora giovanissimo quando un infarto gli spezzò la vita togliendogli la possibilità di continuare a dare tutto il … L'articolo Vasco Rossi, il ricordo del grave lutto: “Quando papà morì” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 31 ottobre 2020)ricorda il giorno della morte del padre: era il 31 ottobre 1979, quel giorno tutto cambi&o; nella vita del Komandante. Era il 31 ottobre 1979 quando Giovanni Carlo, il pap&a; di, moriva. Era ancora giovanissimo quando un infarto gli spezz&o; la vita togliendogli la possibilit&a; di continuare a dare tutto il … L'articolo, ildel: “Quando pap&a; mor&i;” &e; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SkyTG24 : Vasco Rossi: “Col tempo mi sono accorto che per cambiare il mondo bisogna cambiare tutto' - Dayne999 : @Adnkronos Che carini, quelli che 'la Parietti non buò barlare perghé non è viroloca!!1!!'. Gli stessi che quando V… - CricetoDi : @Gioia_8 @Vatuttobene_ In 'Brava', la buon'anima di Vasco Rossi parlava di calze a rete. Vabbè, non è pertinente,… - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Vasco Rossi - Valium - CristinaScara : Raga ho chiesto aiuto a @Chia_LittleLeg ma come al solito si è rivelata inutile, quindi chiedo a voi del Twitter...… -