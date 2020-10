Vancouver | afroamericano ucciso dalla polizia

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ennesima uccisione questa notte a. A perdere la vita, un giovane di 22 anni, padre di una bambina. A pochi giorni dall’uccisione di Walter Wallace, il 27enne con problemi psichici al quale hanno sparato per non essersi fermato all’alt della, ecco che si consuma un’altra terrificante tragedia. Stando alle dichiarazioni della, sarebbe stato il giovane ad esplodere per primo i colpi contro gli agenti, durante un controllo antidroga. Kevin E. Jr. Peterson, questo il nome del ragazzo, era un atleta e giocatore di football. Il padre ha dichiarato di non avere idea di come e perché suo figlio possa essere rimasto coinvolto in un controllo antidroga ad opera della. Secondo quanto reso noto dell’OregonLive, Peterson è rimasto ...