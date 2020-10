Valentina Vignali e lo scatto sott’acqua | si vede solo il lato B – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 31 ottobre 2020) La cestistamodellasi produce in una spettacolare nuotata subacquea e fa sognare i follower di Instagram Sempre più tonica e supersonica la famosa cestista di fama nazionale,che si produce in uno spettacolare “intervento” subacqueo e fa restare tutti senza fiato. Non è la prima volta per la modella sportiva … L'articoloe losott’acqua: siilB –proviene da YesLife.it.