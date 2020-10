Vaccino Covid, siamo al rush finale: ma la sfida è diplomatica (Di sabato 31 ottobre 2020) Manca sempre meno al Vaccino anti-Covid. Sempre più nazioni stanno intensificando i rapporti con Pechino per assicurarsi il farmaco cinese. In questo periodo le compagnie occidentali hanno appena finito di arruolare i volontari per la fase tre della sperimentazione del Vaccino anti-Covid. Invece dall’altra parte del mondo, sembra star pagando la tattica della Cina, che … L'articolo Vaccino Covid, siamo al rush finale: ma la sfida è diplomatica proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Manca sempre meno alanti-. Sempre più nazioni stanno intensificando i rapporti con Pechino per assicurarsi il farmaco cinese. In questo periodo le compagnie occidentali hanno appena finito di arruolare i volontari per la fase tre della sperimentazione delanti-. Invece dall’altra parte del mondo, sembra star pagando la tattica della Cina, che … L'articoloal: ma laproviene da Inews.it.

pdnetwork : Il medico di Rogoredo Marrali parla di sistema in tilt: 40 casi Covid tra i pazienti, una settimana di attesa per u… - RobertoBurioni : Le ultime notizie - fatti concreti, non previsioni - appena arrivate da Moderna riguardo allo sviluppo del vaccino… - CottarelliCPI : Purtroppo mi sembra un deja-vu. Terapie intensive, lockdown, scale logaritmiche e solo Covid sui media. Non molliam… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Vaccino anticovid, le confezioni made in Valdera - Grosiglioni : RT @sole24ore: La straordinaria accelerazione imposta al vaccino alimenta dubbi sulla sua sicurezza ed efficacia. Su 24+ l'informazione pre… -