Vaccini anti Covid al rush finale. Ma ora la sfida è diplomatica

Leggi su agi

(Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Mentre le compagnie farmaceutiche occidentali che stanno sviluppando un vaccino hanno appena ultimato di arruolare gli ultimi volontari per il completamento della fase III della sperimentazione clinica dei loro, il governo cinese sta cominciando a cogliere i frutti della sua offensivabasata proprio sulla messa a disposizione in tempi rapidi di un vaccino e a costi contenuti. Dall'Ungheria a Israele, passando per i paesi del Golfo Persico, il Brasile quelli del Sud Est Asiatico, per non parlare dell'Africa dove la Cina sta implementando una vera e propria infrastruttura di distribuzione del vaccino, sono ormai diversi i paesi che hanno avviato una concreta collaborazione con il governo di Pechino su questo fronte e hanno anche stretto importaccordi politici con conseguenze che arrivano a mettere in ...