USA: Trump e la "zappa sui piedi" con il Coronavirus e i medici (Di sabato 31 ottobre 2020) Messo alle strette, Donald Trump prova a scaricare la colpa dell'epidemia. Ma i dati in Florida evidenziano il responsabile della diffusione Brancolare nel buio. Donald Trump sta imparando, pian piano, dopo quattro anni di presidenza, cosa effettivamente significhi. E la sensazione non gli sta piacendo. Per un uomo dalle mire capitalistiche e populiste, essere messo alle strette dai dati non fa mai bene. Questo perché è semplicemente abituato a condurre lui il gioco, portare e orientare il dibattito a proprio piacimento nella speranza di nascondere le proprie storture. E questo il presidente degli Stati Uniti ha saputo farlo, fin quando non è piombata la pandemia a presentargli il conto. E proprio quest'ultimo sta evidenziando in modo alquanto palese tutte le difficoltà di una gestione a dir poco disastrosa.

