Usa, Trump attacca i medici: «Guadagnano più soldi grazie ai morti di Covid». E loro: «Calunnia» (Di sabato 31 ottobre 2020) Solo l’esito dell’election day di martedì prossimo ci rivelerà se quella consumata da Donald Trump è la classica mossa della disperazione o se a ispirarlo è stato un cinico calcolo elettorale. Di sicuro c’è che la sua sortita oscurerà qualunque cosa abbia detto o fatto il suo rivale Joe Biden. Parlare male dei medici in piena pandemia non è cosa di tutti i giorni. Specie se a farlo è il presidente uscente della maggiore potenza mondiale. Ma è proprio quel che ha fatto Trump durante un comizio in Michigan, uno tra gli Stati decisivi nell’assegnare la vittoria ad uno dei due contendenti. Trump lo ha detto nel Michigan Lo sapete che i nostri medici Guadagnano più soldi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Solo l’esito dell’election day di martedì prossimo ci rivelerà se quella consumata da Donaldè la classica mossa della disperazione o se a ispirarlo è stato un cinico calcolo elettorale. Di sicuro c’è che la sua sortita oscurerà qualunque cosa abbia detto o fatto il suo rivale Joe Biden. Parlare male deiin piena pandemia non è cosa di tutti i giorni. Specie se a farlo è il presidente uscente della maggiore potenza mondiale. Ma è proprio quel che ha fattodurante un comizio in Michigan, uno tra gli Stati decisivi nell’assegnare la vittoria ad uno dei due contendenti.lo ha detto nel Michigan Lo sapete che i nostripiù...

TgLa7 : #Usa: Cnn, Covid cresce di più in contee dove #Trump tiene comizi - MediasetTgcom24 : Usa, Trump attacca i medici: 'Fanno i soldi con il Covid' #coronavirus - riotta : Quando le elezioni Usa #Election2020 passeranno, chiunque vinca Trump-Biden, varrà la pena di riflettere sul perc… - BessiGianni : #NorthStream2 il gasdotto “che non sa da fare”. Qualcuno sta predisponendo una nave in grado di posare il tubo senz… - AleFiveStars : Elezioni Usa, i sondaggi dicono Biden ma la storia di Wall Street punta a Trump -