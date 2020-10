Usa, la polizia uccide un afroamericano di 21 anni: si riaccende la protesta di Black Lives Matter nello Stato di Washington (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso di un un’operazione anti-droga, gli agenti hanno aperto il fuoco contro un afroamericano di 21 anni, ex giocatore di football, uccidendolo sul colpo. L’uomo si chiamava Kevin Peterson Jr. ed era padre di una bambina appena nata. La sparatoria è avvenuta a Vancouver, Comune dello Stato di Washington, lo scorso giovedì, nel parcheggio di una banca. La dinamica dell’accaduto resta poco chiara: secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dallo sceriffo della contea di Clark, Chuck Atkins, il 21enne avrebbe sparato agli agenti durante l’inseguimento. «I poliziotti hanno risposto al fuoco e il giovane è morto. Sul posto è stata ritrovata anche un’arma bianca», ha dichiarato Atkins. October 30, 2020 Alcuni testimoni, ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso di un un’operazione anti-droga, gli agenti hanno aperto il fuoco contro undi 21, ex giocatore di football,ndolo sul colpo. L’uomo si chiamava Kevin Peterson Jr. ed era padre di una bambina appena nata. La sparatoria è avvenuta a Vancouver, Comune dellodi, lo scorso giovedì, nel parcheggio di una banca. La dinamica dell’accaduto resta poco chiara: secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dallo sceriffo della contea di Clark, Chuck Atkins, il 21enne avrebbe sparato agli agenti durante l’inseguimento. «I poliziotti hanno risposto al fuoco e il giovane è morto. Sul posto è stata ritrovata anche un’arma bianca», ha dichiarato Atkins. October 30, 2020 Alcuni testimoni, ...

